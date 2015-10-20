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Объявлен список претендентов на звание лучшего тренера года

20 октября 2015, 10:36
7

Опубликован список из 10 претендентов на звание лучшего тренера 2015 года. Победитель будет объявлен 11 января 2016 года на торжественной церемонии в Цюрихе.

Полный список кандидатов на звание лучшего тренера года выглядит следующим образом:

Массимилиано Аллегри (Италия, «Ювентус»), Карло Анчелотти (Италия, «Реал»), Лоран Блан (Франция ,»ПСЖ»), Унаи Эмери (Испания, «Севилья»), Пеп Гвардиола (Испания, «Бавария»), Луис Энрике (Испания», Барселона»), Жозе Моуринью (Португалия, «Челси»), Хорхе Сампаоли (Аргентина, сборная Чили), Диего Симеоне (Аргентина, «Атлетико»), Арсен Венгер (Франция, «Арсенал»).

Стоит отметить, что наибольшее представительство в данном списке имеют специалисты из Испании – их трое. По два тренера представляют Италию, Аргентину и Францию.

Источник: ФИФА
Весь мир Венгер Арсен Моуринью Жозе Блан Лоран Анчелотти Карло Эмери Унаи Гвардиола Хосеп Аллегри Массимилиано Симеоне Диего Энрике Луис Сампаоли Хорхе
Комментарии (7)
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Barsuk52
1445327608
точно не анчелоти
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Etiainen
1445328764
жаль без Слуцкого))
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Антибиотик
1445329165
Да Слуцкий же лучший! Из этого списка ни один не справится с нашими брёвнами из сборной)
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vladimir-7
1445329467
Где же Карпин?
Ответить
Ubuntu
1445331968
Слуцкий
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Dzirt77
1445336051
Симеоне либо Сампаоли,а остальные не заслуживают
Ответить
Juve1897
1445339904
Где Конте?!
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