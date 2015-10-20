Объявлен список претендентов на звание лучшего тренера года

Опубликован список из 10 претендентов на звание лучшего тренера 2015 года. Победитель будет объявлен 11 января 2016 года на торжественной церемонии в Цюрихе.

Полный список кандидатов на звание лучшего тренера года выглядит следующим образом:

Массимилиано Аллегри (Италия, «Ювентус»), Карло Анчелотти (Италия, «Реал»), Лоран Блан (Франция ,»ПСЖ»), Унаи Эмери (Испания, «Севилья»), Пеп Гвардиола (Испания, «Бавария»), Луис Энрике (Испания», Барселона»), Жозе Моуринью (Португалия, «Челси»), Хорхе Сампаоли (Аргентина, сборная Чили), Диего Симеоне (Аргентина, «Атлетико»), Арсен Венгер (Франция, «Арсенал»).

Стоит отметить, что наибольшее представительство в данном списке имеют специалисты из Испании – их трое. По два тренера представляют Италию, Аргентину и Францию.