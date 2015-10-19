Воробьев: «Вальбуэна – опасное оружие «Лиона»

Чемпион СССР Николай Воробьев считает, что главная сила «Лиона» – в стандартах в исполнении полузащитника Матье Вальбуэна.

«В игре «Лиона» я не заметил чего-то особенного, на что необходимо обратить внимание. Но все же в составе этой команды выделяются два игрока. Прежде всего, это Вальбуэна, через которого проходит большинство атак «Лиона». По чемпионату России мы знаем, как он хорошо умеет исполнять штрафные, как прямым ударом по воротам, так и с помощью навесов. Это опасное оружие «Лиона», и «Зениту» нужно как можно меньше фолить возле своей штрафной площади», – сказал Воробьев.

Игра между «Зенитом» и «Лионом» в рамках Лиги чемпионов состоится 20-го октября в Санкт-Петербурге.