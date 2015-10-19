КДК РФС рассмотрит поведение фанатов «Спартака»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение болельщиков московского «Спартака» в матче 12-го тура Премьер-лиги против «Локомотива».

«Что касается поведения болельщиков «Спартака», то мы рассмотрим использование ими пиротехники, нецензурные скандирования, а также сожжение атрибутики «Локомотива». Что касается болельщиков «Локомотива», то будут рассмотрены нецензурные скандирования с их стороны", - рассказал Григорьянц.

Добавим, что болельщики «Спартака» вывесили на трибунах расистский баннер.