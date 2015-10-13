Стало известно, где продолжит карьеру Роналдиньо

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо может продолжить карьеру в малазийском клубе "Паханг", сообщает UOL.



Также интерес к 35-летнему бразильцу проявляет клуб из Швейцарии, название которого пока не разглашается.

Напомним, что в последнее время Роналдиньо защищал цвета мексиканского "Керетаро", после чего отправился на родину, подписав контракт с "Флуминенсе". Из-за недостатка игровой практики футболист разорвал отношения с клубом, но заявил, что еще намерен продолжить выступления на высоком уровне.