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Стало известно, где продолжит карьеру Роналдиньо

13 октября 2015, 10:16
4

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо может продолжить карьеру в малазийском клубе "Паханг", сообщает UOL.

Также интерес к 35-летнему бразильцу проявляет клуб из Швейцарии, название которого пока не разглашается.

Напомним, что в последнее время Роналдиньо защищал цвета мексиканского "Керетаро", после чего отправился на родину, подписав контракт с "Флуминенсе". Из-за недостатка игровой практики футболист разорвал отношения с клубом, но заявил, что еще намерен продолжить выступления на высоком уровне.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Европа Флуминенсе Бразилия Роналдиньо
Комментарии (4)
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Freyk
1444722080
И почему бы его в РПЛ не пригласить? На продаже футболок любой клуб отобьет его зарплату.
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HardPony
1444736791
в клинике для наркозависимых
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Essence
1444736951
Обожаю этого гения,но у нас лимит грёбаный.Мы же патриоты,ЧМ близко и сейчас не следует ждать каких-то повальных перездов и громких трансферов звезд иностранных(
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