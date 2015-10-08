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    Кобелев: «Для меня не играют роли цвет кожи или вероисповедание футболиста»

    Главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о своем отношении к легионерам. По словам специалиста, он руководствуется только тем, что выходить на поле должен сильнейший.

    "Для меня нет разницы, является футболист легионером или россиянином. Не играют роли цвет кожи, вероисповедание", – сказал Кобелев.

    ​Напомним, ранее главный тренер столичного клуба рассказал о причинах отказа в переходе Александра Кокорина в лондонский "Арсенал".

    ​После 11 туров чемпионата России "Динамо", набрав 14 очков, занимает десятое место в турнирной таблице.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.10.2015 18:21
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