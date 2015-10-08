Слуцкий: «Смольников точно сыграет, Дзагоев и Березуцкий – это два больших вопроса»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий рассказал о шансах ряда футболистов сыграть в матче отборочного турнира к Евро-2016 против Молдавии.

– Возможное отсутствие Дзагоева может повлечь за собой смену схемы игры всей команды?

– Нет.

– Можно ли в процентном отношении говорить об участии в матче Василия Березуцкого и Смольникова?

– Смольников точно сыграет. А вот Дзагоев и Березуцкий – это два больших вопроса.

– По Шатову и Глушакову, индивидуально работавшим накануне, вопросов нет?

– Оба сегодня тренировались в общей группе и готовятся к игре.

– Если так и не поправится Василий Березуцкий, будете ли довызывать кого-то в центр обороны – ведь тогда Игнашевич и Алексей Березуцкий остаются на этой позиции вдвоем?

– Это единственное кадровое изменение, которое может произойти между матчами с Молдавией и Черногорией. Но пока мы об этом не думаем. И в любом случае перед Молдавией никого дополнительно вызывать не будем.