Лига 1. «Анжер» победил «Бастию» и другие результаты

В матче восьмого тура Лиги 1 «Анжер» с минимальным счетом обыграл «Бастию» благодаря голу Кеткеофомфоне.

В других встречах этого тура «Газелек» и «Тулуза» сыграли вничью, «Генгам» оказался сильнее «Труа». Матч «Ницца» – «Нант» был прерван при счете 2:2 из-за сильного дождя и будет переигран полностью в другое время. Точная дата переигровки пока не сообщается.

Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур

Анжер – Бастия – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кеткеофомфоне, 41.

Газелек – Тулуза – 2:2 (2:2)

Голы: 0:1 – Брэйтвэйт, 22; 1:1 – Майи, 25; 2:1 – Пужоль, 44; 2:2 – Силла (в своим ворота), 49.

Труа – Генгам – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Санкар, 86.

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