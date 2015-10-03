Лига 1. «Анжер» победил «Бастию» и другие результаты

В матче восьмого тура Лиги 1 «Анжер» с минимальным счетом обыграл «Бастию» благодаря голу Кеткеофомфоне.
В других встречах этого тура «Газелек» и «Тулуза» сыграли вничью, «Генгам» оказался сильнее «Труа». Матч «Ницца» – «Нант» был прерван при счете 2:2 из-за сильного дождя и будет переигран полностью в другое время. Точная дата переигровки пока не сообщается.
Чемпионат Франции. Лига 1. 8-й тур
Голы: 1:0 – Кеткеофомфоне, 41.
Голы: 0:1 – Брэйтвэйт, 22; 1:1 – Майи, 25; 2:1 – Пужоль, 44; 2:2 – Силла (в своим ворота), 49.
Голы: 0:1 – Санкар, 86.
Источник: Бомбардир.ру