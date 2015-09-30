«Атлетико» – «Бенфика». Смотреть онлайн

Фавориты группы С Лиги чемпионов – «Атлетико» и «Бенфика» – после побед в первом туре сойдутся в очной дуэли. Тот, кто выиграет этот поединок, откроет для себя путь в плей-офф турнира.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Атлетико» – «Бенфика», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.