Блан: «Кубок Лиги чемпионов подобен Святому Граалю»

Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан пообщался с прессой в преддверии матча Лиги чемпионов против «Шахтера».

«Шахтер» – отличная команда с великолепным тренером, у которого есть своя футбольная философия. У них есть очень хорошие бразильские игроки и сильные украинские футболисты, качества которых я уже изучал в прошлом. «Шахтер» играет в красивый футбол и всегда доставляет проблемы сильнейшим клубам Европы».

Наставник сказал также, что Лига чемпионов имеет для «ПСЖ» особое значение.

«Победит та команда, которая лучше сыграет в обороне. Я понимаю, что кубок Лиги чемпионов подобен Святому Граалю. Журналисты оценивают «ПСЖ» прежде всего по выступлениям в этом турнире. Но и в других турнирах мы тоже преследуем свои цели».