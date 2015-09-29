«Лилль» – «Нант». Смотреть онлайн

«Лилль», который все привыкли наблюдать в еврокубках, в этом году остался без регулярных выездов за границу. Однако, полная концентрация на домашнем первенстве совсем не гарантирует результат. «Доги» тяжело стартовали и идут на 15 строчке с семью очками в активе. Чтобы начать выправлять свое турнирное положение «Лиллю» надо дома обыгрывать соседа по турнирной таблице «Нант», который едва ли просто так уступит три очка.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео», и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Начало матча – в 19:30 по московскому времени.