Захави: «Динамо» – великая команда»

Нападающий «Маккаби« Эран Захави не забивает уже в четырех матчах подряд за свою команду. Однако, он не видит в этом проблемы, если команда добивается результата.

«Переход от израильской Премьер-лиги к Лиге чемпионов психологически дается непросто. Я не забивал в четырех матчах, но это не трагедия. Если я не забиваю, то это не трагедия. В каждом поединке я делаю все, что могу. Не столь важно, забиваю голы или делаю результативные передачи. Мы не можем гарантировать определенный результат.

Надеюсь, что мы сможем порадовать наших болельщиков. Киевское «Динамо« – это великая команда, однако полный стадион придаст нам сил. Хотя нас ждет очень напряженный поединок», – заявил Захави.

Напомним, что матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Маккаби» – «Динамо» Киев состоится во вторник, 29 сентября, в 21:45 по московскому времени.