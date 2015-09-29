Радимов: «Судья приказал мне заткнуться»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал матч 13-го тура ФНЛ против «Волги» НН (2:2). Наставник опечален низкой посещаемостью.

«Счет сегодня, скорее, по игре. Потому что и мы могли забить еще, и «Волга» могла забить. Сказать, что матч получился очень уж сильным, нельзя: слишком много брака было с обеих сторон. Ничья – исход вполне логичный. Единственное, что расстроило, — это то, что народу на футбол у вас ходило гораздо больше, когда я приезжал сюда еще игроком. Сейчас, я так понимаю, и на «Спартак» пришло относительно немного зрителей. Мне кажется, в Нижнем раньше больше любили футбол, и, конечно, видеть такое печальное зрелище на трибунах грустно. Это расстраивает меня не как тренера даже, а как болельщика и человека», - говорит Радимов.

Также тренер рассказал об эпизоде с удалением игрока «Зенита-2» Вячеслава Зинкова. По словам Радимова, Зинков повода для удаления не давал, а главный судья нагрубил наставнику.

«Я все слышал – ничего матерного сказано не было. А если выгонять игрока при каждом слове – можно удалять любого футболиста. У всех какие-то слова иногда вылетают. Что касается судьи, который в моем понимании провел безобразный матч, то на мой вопрос он ответил: «А ты заткнись вообще». Если себе такое позволять, просто потому что у меня нет красной карточки, которую я мог бы ему показать, то это напоминает ситуацию, когда кто-то стоит с ружьем на границе, наслаждаясь своей властью. Я рассказал об этом инспектору – пусть решают, как теперь быть».