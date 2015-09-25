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    Губернатор Тверской области: «Болельщики «Зенита» испортили настроение даже мне»

    Губернатор Тверской области Андрей Шевелев негативно отозвался о поведении болельщиков петербургского «Зенита» в матче 1/16 финала Кубка России против тверской «Волги». Игра была остановлена на 57-й минуте из-за дыма с трибун после использования пиротехники фанатами питерцев и возобновлена спустя пару минут.

    «Мы к такому не привыкли. На самом деле кубковые матчи придуманы для популяризации футбола. Для того чтобы показать в регионах страны игру мастеров, а клубам второй лиги - то, к чему нужно стремиться. То, что показали болельщики "Зенита", испортило настроение даже мне. Кроме как "кошмар", я такое поведение никак назвать не могу. Мы счастливы, что у нас такого на стадионах нет. Не только простые болельщики, но даже фанаты нашего клуба были возмущены.

    Знаете, ущерб от болельщиков "Зенита" мы не подсчитывали. Но есть моральный ущерб, который подсчитать невозможно. Если вы заметили, у нас принято на любое спортивное событие, в том числе футбол, ходить семьями. Мы долго работали над тем, чтобы на стадионе была возможность хорошо провести время. А после такого нормальный родитель просто не поведет своего ребенка на футбол, да и сам не пойдет», - сказал Шевелев.

    Источник: Р-Спорт

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    25.09.2015 15:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +50

      Ximerych 25 сентября 2015, 22:19

      Бомжи - тупые дибилы

      -1
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      Рейтинг: +23

      Алёша Мясной 25 сентября 2015, 16:42

      это он еще не видел как они из жопы эти файеры вытаскивали

      0
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      Рейтинг: +193

      westerose 25 сентября 2015, 16:24

      Дикари.

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 25 сентября 2015, 16:08

      Лихтенштейн - Спартак 0:7 просто не видел просто....


      Хотя спартачи вроде норм вели. Но кричали в оконцовке зря, фу. Противно.
      Обыграли детей негры двухметровые...

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