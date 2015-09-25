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    Озбилис: «Зенит» очень сильная команда»

    Полузащитник "Спартака" Арас Озбилис поделился своими мыслями о прошедшем кубковом матче с нижегородской "Волгой", а также оценил шансы своей команды в предстоящем матче 10-го тура российской Премьер-лиги с "Зенитом".

    - Кого можете выделить в составе "Зенита"? Кто самый опасный в составе соперника?

    - Это вопрос не ко мне, это нужно у тренера спросить.

    - Наверняка видели игры с "Зенитом". Может быть кто-то понравился больше?

    - Все знают "Зенит", очень сильная команда. Надо быть готовым на все 100% и тогда посмотрим.

    Источник: ФК «Спартак»

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    25.09.2015 11:03
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