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    • Вронский: «За рубежом есть интерес к матчам российских клубов, выступающих в еврокубках»

    Вронский: «За рубежом есть интерес к матчам российских клубов, выступающих в еврокубках»

    Генеральный директор «НТВ-Плюс» Александр Вронский раскрыл некоторые секреты трансляции матчей РФПЛ на новом телеканале «Матч-ТВ».

    – Чемпионат России пользуется популярностью у зарубежных вещателей?

    – Да, прибыли и сейчас достаточно высоки. У иностранных зрителей есть интерес к просмотру игр с участием клубов, которые выступают в еврокубках. Отдельная история – это СНГ. В прошлых сезонах была так называемая серая зона, вызванная тем, что существовало пересечение между тем, что продавала “Лига-ТВ”, “НТВ-Плюс” и наш международный партнер IMG. Сейчас мы эту проблему решили, есть четкое понимание того, как мы будем работать с заграницей.

    – Как вы собираетесь монетизировать полученные права?

    – Сейчас вопрос монетизации не самый главный. Это перспектива. Главное, что отныне телезрители смогут смотреть спорт в едином комплексе. В холдинг “МАТЧ” входят 20 тематических каналов, эфирный канал, крупный интернет-портал и новостная служба. Также хочу отметить, что каждый матч будет доступен по отдельной подписке в интернете. В скором времени мы запустим приложение второго экрана, которое позволит зрителям во время трансляции получать оперативную статистику, просматривать повторы.

    – “Большое” НТВ оставит за собой один матч в туре?

    – С 1 ноября матчи чемпионата России будут демонстрироваться на телеканале “Матч-ТВ”. На НТВ трансляций не будет. Также НТВ не будет показывать Лигу чемпионов и Лигу Европы. Будем ли мы отдавать трансляции Первому каналу? Почему нет. Наша задача – максимально расширить аудиторию. Мы вовсе не собираемся закрываться и ни с кем не делиться правами.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.09.2015 06:18
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