Мутко: «Не будем забегать вперед»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко не торопится связывать назначение Виктора Гончаренко старшим тренером московского ЦСКА и возможность прекращения сотрудничества с клубом Леонидом Слуцким.

"Давайте пока не будем, а то у нас все сразу делают какие-то прогнозы и выводы. Мы договорились сыграть этот цикл, у нас еще две важнейшие игры, не надо шапкозакидательства и эйфории, у нас непростые игры.

У Черногории реальные шансы есть на выход из группы. С Молдавией мы здесь вничью сыграли. Да, она не гранд, но против России будет играть от ножа. Не будем забегать вперед. Давайте проведем игры оставшиеся и не будем гадать на кофейной гуще", - заявил Мутко.