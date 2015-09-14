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    Тарханов: «ЦСКА пригласил Гончаренко на будущее»

    Советник президента "Урала" по спортивным вопросам Александр Тарханов оценил шансы Виктора Гончаренко возглавить в будущем ЦСКА.

    "Знаю, что у Гончаренко хорошие отношения со Слуцким. Возможно, ЦСКА пригласил его на будущее, в случае ухода Слуцкого в сборную. Здесь возможны разные варианты.

    Гончаренко работал в БАТЭ. Выигрывал чемпионат Беларуси. Конечно, это другой уровень. Но ведь он и в Лиге чемпионов пошумел, побеждал "Баварию". Так что, думаю, созрел. Но это только предположение. Время покажет", – сказал Тарханов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2015 07:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 14 сентября 2015, 17:44

      как всегда в цска самый лучшие скауты, не только игроков подписывают граматно, но и тренеров =) ну да что делать если всё же выйдем на евро и не будет другой кандидатуры кроме ЛВС в сборной, родина прикажет придёися наверно пойти в сборную...или наоборот почему бы не взять помощьником в сборной тоже не только в клубе его сейчас?потом делигировать в сборную а ЛВС ЛЧ выиграет с ЦСКА =)))))))))))) в общем шутки шутками.а ход хороший со всех сторон!

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