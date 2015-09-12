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Денисов «послал» Черевченко перед заменой

12 сентября 2015, 21:18
11

Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов оказался в центре неприятного эпизода во время прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

На 69-й минуте встречи игрок обороны пробежал через все поле, чтобы замениться на Арсения Логашова, однако из-за заминки замена не состоялась.

Сразу после этого Денисов бросил в сторону расположившегося на скамейке запасных тренерского штаба фразу «Да идите вы на ...».

Отметим, что спустя несколько минут игрук все-таки покинул поле, пожав при этом руку главному тренеру железнодорожников Игорю Черевченко.

Напомним, «Локомотив» в итоге уступил казанцам со счетом 1:3.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Рубин Денисов Виталий Черевченко Игорь
Комментарии (11)
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LOKOShamilLOKO
1442082797
Интересно матч смотрели слепые???? Там чётко видно было что резервного судью
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AlexKane
1442083094
Из за этой идиотской ситуации и пропустили третий гол!хотя играли ужасно,очень хорошо видно настроились на последнюю команду чемпионата
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Артур Кинг
1442083577
игрУк, позор бомбардиру.
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Измайловский Кочегар
1442083595
Да это чудик, который по спорт+ комментировал, не разобрался. Конечно, Денисов судью послал.
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aviator117
1442102895
Да того или этого, но так нельзя!
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anri1703
1442106991
игрук авторы иправте
Ответить
anri1703
1442107026
исправьте
Ответить
aimer1988
1442229588
Э, интриганы, Денисов не посылал Черевченко, писать больше не о чем? Денисов послал арбитра резервного, который номера перепутал.
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