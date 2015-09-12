Денисов «послал» Черевченко перед заменой

Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов оказался в центре неприятного эпизода во время прошедшего матча 8-го тура чемпионата России против казанского «Рубина».

На 69-й минуте встречи игрок обороны пробежал через все поле, чтобы замениться на Арсения Логашова, однако из-за заминки замена не состоялась.

Сразу после этого Денисов бросил в сторону расположившегося на скамейке запасных тренерского штаба фразу «Да идите вы на ...».

Отметим, что спустя несколько минут игрук все-таки покинул поле, пожав при этом руку главному тренеру железнодорожников Игорю Черевченко.

Напомним, «Локомотив» в итоге уступил казанцам со счетом 1:3.