РФС отменяет налог на иностранных тренеров

Министр спорта и глава РФС Виталий Мутко объявил о том, что налог на иностранных тренеров и футболистов будет отменен.

«Мы снимем с РФПЛ финансовые нагрузки: дополнительные платы за тренеров, легионеров и прочее», – сказал Мутко.

Этот налог был введен в 2013 году. За иностранного тренера клубы РФПЛ должны были платить пять миллионов рублей, клубы ФНЛ – два с половиной миллиона. За футболистов-легионеров выплаты составляли 300 тысяч (РФПЛ) и 150 тысяч рублей (ФНЛ).

В нынешнем сезоне в РФПЛ осталось лишь два иностранных специалиста – Андре Виллаш-Боаш («Зенит») и Франк Веркаутерен («Крылья Советов»)