Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    РФС отменяет налог на иностранных тренеров

    Министр спорта и глава РФС Виталий Мутко объявил о том, что налог на иностранных тренеров и футболистов будет отменен.

    «Мы снимем с РФПЛ финансовые нагрузки: дополнительные платы за тренеров, легионеров и прочее», – сказал Мутко.

    Этот налог был введен в 2013 году. За иностранного тренера клубы РФПЛ должны были платить пять миллионов рублей, клубы ФНЛ – два с половиной миллиона. За футболистов-легионеров выплаты составляли 300 тысяч (РФПЛ) и 150 тысяч рублей (ФНЛ).

    В нынешнем сезоне в РФПЛ осталось лишь два иностранных специалиста – Андре Виллаш-Боаш («Зенит») и Франк Веркаутерен («Крылья Советов»)

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.09.2015 19:49
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    dnekto
    1441313272
    Уже круто. Везде побороться устраивает наше государство ((
    Ответить
    ologreds
    1694997251
    numo441226
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+