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    Тренер чешского «Баника» придумал оригинальное наказание для футболистов

    Главный тренер «Баника» (Острава) Радомир Коритарж, разозленный провальным стартом сезона, решил наказать своих подопечных за плохую игру.

    В стартовавшем чемпионате Чехии «Баник» проиграл четыре матча из пяти и занимает последнюю строчку в таблице, имея одно очко. Событием, переполнившим чашу терпения тренера, стало поражение в 1/32 финала Кубка страны. После этого он заставил игроков поработать уборщиками и строителями на клубной базе. Срок этих общественных работ – пять дней.

    «Это заставит их понять, что случится, если они не будут выполнять обязанности профессиональных футболистов, как это случилось в игре Кубка», - объяснил Коритарж.

    В семь часов утра футболисты «Баника» приходят на поле для тренировки и начинают убирать и приводить в порядок сам газон и прилегающую к нему территорию. После окончания работ начинается тренировка.

    Источник: Eurosport.ru

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    03.09.2015 19:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +136

      Dodge87 4 сентября 2015, 00:27

      дело магата живет...

      1
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      Рейтинг: +114

      Smoke Some Weed 4 сентября 2015, 00:14

      как мне кажется, может и норм, но незаконно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      successful 3 сентября 2015, 22:50

      Ну он в этом деле не первопроходец))) В советское время, по-моему то ли футболистов Динамо, то ли футболистов Спартака отправили в Сибирь лес валить, за проигрыш в европейском первенстве)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 3 сентября 2015, 22:07

      Вот кого надо назначить главным тренером сборной России.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 3 сентября 2015, 21:23

      Трениришка

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 3 сентября 2015, 20:14

      Молдовашки...

      1
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      Рейтинг: +10

      3aCnapTaK 3 сентября 2015, 19:57

      Отличная идея))))

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