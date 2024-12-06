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    Личка нанес ущерб имуществу «Лукойл Арены»

    Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об эмоциональности главного тренера команды Марцела Лички.

    – Вы говорили, что Марцел иногда жестит. Как именно?

    – В матче со «Спартаком» на их поле – в раздевалке Марцел сломал стол, это было в прошлом сезоне. В перерыве он злился, ударил по столу и сломал его. И макет на разборе одной из игр сломал. Когда он кипит, может такое произойти.

    • Чех в «Динамо» полтора года.
    • Он привел команду к бронзе РПЛ.
    • В этом сезоне перед «Динамо» задача вновь попасть в топ-3.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    06.12.2024 21:46
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    Комментарии (5)
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    andrei-sarap-yandex
    1733511805
    вот такие БЕЗДАРНЫЕ игроки....их надо наказывать деньгами
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    Интерес
    1733512787
    Снял розовенький свитерок и стал буйным.Скоро рукава завязывать придётся,и ротОк пластырем заклеивать.
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    R_a_i_n
    1733513793
    Ну сломал и сломал! Другой поставят.
    Ответить
    САДЫЧОК
    1733555138
    Лучше бы звездуну Тюкавину звезданул!
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