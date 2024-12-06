Личка нанес ущерб имуществу «Лукойл Арены»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин рассказал об эмоциональности главного тренера команды Марцела Лички.
– Вы говорили, что Марцел иногда жестит. Как именно?
– В матче со «Спартаком» на их поле – в раздевалке Марцел сломал стол, это было в прошлом сезоне. В перерыве он злился, ударил по столу и сломал его. И макет на разборе одной из игр сломал. Когда он кипит, может такое произойти.
- Чех в «Динамо» полтора года.
- Он привел команду к бронзе РПЛ.
- В этом сезоне перед «Динамо» задача вновь попасть в топ-3.