Трансфер Де Хеа сорвали представители «Манчестер Юнайтед»

Стали известны подробности самого драматичного момента летнего трансферного окна - Давид Де Хеа так и не смог стать игроком "Реала".

"Манчестер Юнайтед" и "Реал" согласовали все детали сделки в понедельник. Англичане за переход Де Хеа должны были получить 10 миллионов евро и голкипера Кейлора Наваса. Все документы были отправлены в Манчестер для подписания английской стороной.

Менеджеры "Реала" в этот момент находились в офисе Ла Лиги и ожидали документов для завершения сделки. Но представители "МЮ" не успели вовремя вернуть их в Мадрид. Руководство Ла Лиги не разрешило зарегистрировать игрока вне установленных сроков.