Амир Натхо: «Давно хотел играть вместе с Бибрасом»

Полузащитник Амир Натхо, подписавший контракт с ЦСКА, прокомментировал свой переход в стан армейцев.
— Рад подписанию контракта. Считаю ЦСКА лучшим клубом России. Тем более, за армейцев играет мой брат Бибрас, который мне помогал и будет помогать во всем.
— Что убедило вернуться из Испании в Россию?
— В «Барселоне B» реорганизация команды, новый тренер, поэтому была большая доля неопределенности. Я хотел оказаться в клубе, где есть определенность, где у меня будет игровая практика. К тому же, здесь такой высококлассный тренер и хороший коллектив. Поэтому я и приехал в ЦСКА.
— Уже полторы недели ты тренируешься с командой. Освоился в коллективе?
— Да, проблем вообще не было. Тем более нет языкового барьера, а рядом со мной брат. Коллектив отличный, влился без проблем. Мне всe очень нравится.
— Удалось уже понять идеи тренера, чего он от тебя хочет?
— Да, и от тренировки к тренировке ситуация становится лучше и лучше. Буду стараться, доказывать, чтобы выходить на поле и играть как можно больше.
— Какие ощущения от того, что теперь ты будешь играть вместе с Бибрасом?
— Я этого давно хотел. Можно сказать, мечтал об этом. Это осуществилось, я очень рад, теперь посмотрим, как будем взаимодействовать на поле. (Улыбается.)
— Сколько игрового времени рассчитываешь получить в ближайшей перспективе?
— Понимаю, что это непросто, состав укомплектован. Думаю, Леонид Викторович в меня верит, но всe зависит только от меня и моей работы.
— На твоей позиции сильная конкуренция. Готов к ней?
— Раз подписал контракт, значит готов.