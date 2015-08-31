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Амир Натхо: «Давно хотел играть вместе с Бибрасом»

31 августа 2015, 22:35

Полузащитник Амир Натхо, подписавший контракт с ЦСКА, прокомментировал свой переход в стан армейцев.

— Рад подписанию контракта. Считаю ЦСКА лучшим клубом России. Тем более, за армейцев играет мой брат Бибрас, который мне помогал и будет помогать во всем.

Что убедило вернуться из Испании в Россию?
— В «Барселоне B» реорганизация команды, новый тренер, поэтому была большая доля неопределенности. Я хотел оказаться в клубе, где есть определенность, где у меня будет игровая практика. К тому же, здесь такой высококлассный тренер и хороший коллектив. Поэтому я и приехал в ЦСКА.

Уже полторы недели ты тренируешься с командой. Освоился в коллективе?
— Да, проблем вообще не было. Тем более нет языкового барьера, а рядом со мной брат. Коллектив отличный, влился без проблем. Мне всe очень нравится.

Удалось уже понять идеи тренера, чего он от тебя хочет?
— Да, и от тренировки к тренировке ситуация становится лучше и лучше. Буду стараться, доказывать, чтобы выходить на поле и играть как можно больше.

Какие ощущения от того, что теперь ты будешь играть вместе с Бибрасом?
— Я этого давно хотел. Можно сказать, мечтал об этом. Это осуществилось, я очень рад, теперь посмотрим, как будем взаимодействовать на поле. (Улыбается.)

Сколько игрового времени рассчитываешь получить в ближайшей перспективе?
— Понимаю, что это непросто, состав укомплектован. Думаю, Леонид Викторович в меня верит, но всe зависит только от меня и моей работы.

На твоей позиции сильная конкуренция. Готов к ней?
— Раз подписал контракт, значит готов.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Натхо Бибрас Натхо Амир
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