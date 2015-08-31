Адебайор может остаться в «Тоттенхэме»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Того Эммануэль Адебайор вряд ли покинет клуб в последний день трансферного окна.

К 31-летнему нападающему проявляли интерес «Астон Вилла», чей главный тренер Тим Шервуд хорошо знаком с возможностями форварда по совместной работе в «шпорах», а также «Вест Хэм», однако сам игрок не очень хочет менять команду.

На данный момент президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви в случае аренды готов платить половину зарплаты тоголезца, которая составляет 100 тысяч фунтов в неделю.