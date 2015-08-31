Рейнгольд: «Спартак» играл в безобразный футбол, некоторые футболисты обнаглели»

Эксперт Валерий Рейнгольд оценил игру «Спартака» в матче седьмого тура РФПЛ против «Анжи» (1:2). По мнению специалиста, некоторые футболисты провалили встречу.

«Со стороны «Спартака» был безобразный футбол. Некоторые футболисты обнаглели. Ходили по полю пешком. Нельзя играть с таким отношением! И отметить никого не могу. Где были Промес, Мовсисян и Зе Луиш? Где их прыть и скорость? Такое чувство, что команда просто решила отдохнуть. Ребров? Первый пропущенный гол – это клоунада. Да, выручает, вратарь и обязан выручать. Но такие моменты создавать у своих ворот? Куда он побежал? Два шага назад сделай и забирай мяч в руки.

Я не увидел ничего похожего на футбол, который был ранее. Футбол, который радовал глаз, даже когда команда проигрывала ЦСКА. Или с «Рубином», когда шансы были у обеих команд. Тогда «Спартак» играл, а где все это сейчас? Все футболисты, ответственные за нападение, провалили матч! Где наигранные связи? Неудивительно, что единственный гол организовали номинальные защитники. Но что делали люди, которые должны развивать атаки и забивать?

Аленичеву надо объяснить футболистам, что он пришел строить команду, а не заниматься чем-то еще. Поэтому он должен очень внимательно присмотреться к игрокам и понять, с кем команду строить можно, а с кем следует расстаться», — сказал Рейнгольд.