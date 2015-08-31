Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рейнгольд: «Спартак» играл в безобразный футбол, некоторые футболисты обнаглели»

Рейнгольд: «Спартак» играл в безобразный футбол, некоторые футболисты обнаглели»

31 августа 2015, 06:52
8

Эксперт Валерий Рейнгольд оценил игру «Спартака» в матче седьмого тура РФПЛ против «Анжи» (1:2). По мнению специалиста, некоторые футболисты провалили встречу.

«Со стороны «Спартака» был безобразный футбол. Некоторые футболисты обнаглели. Ходили по полю пешком. Нельзя играть с таким отношением! И отметить никого не могу. Где были Промес, Мовсисян и Зе Луиш? Где их прыть и скорость? Такое чувство, что команда просто решила отдохнуть. Ребров? Первый пропущенный гол – это клоунада. Да, выручает, вратарь и обязан выручать. Но такие моменты создавать у своих ворот? Куда он побежал? Два шага назад сделай и забирай мяч в руки.

Я не увидел ничего похожего на футбол, который был ранее. Футбол, который радовал глаз, даже когда команда проигрывала ЦСКА. Или с «Рубином», когда шансы были у обеих команд. Тогда «Спартак» играл, а где все это сейчас? Все футболисты, ответственные за нападение, провалили матч! Где наигранные связи? Неудивительно, что единственный гол организовали номинальные защитники. Но что делали люди, которые должны развивать атаки и забивать?

Аленичеву надо объяснить футболистам, что он пришел строить команду, а не заниматься чем-то еще. Поэтому он должен очень внимательно присмотреться к игрокам и понять, с кем команду строить можно, а с кем следует расстаться», — сказал Рейнгольд.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Рейнгольд Валерий
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Спартак-воин
1440998021
полностью согласен...уроды
Ответить
rash1959
1440998790
А ведь прав дедушка, кое с кем пора расставаться... На фоне этих "пофигистов" и хорошие игроки руки опускают. Промес начинает остывать.
Ответить
Алёша Мясной
1441004834
комбаровых в запас
Ответить
suhow6
1441005251
в Сибирь всех
Ответить
suhow6
1441005308
в фнл Спартаку пора
Ответить
авалон
1441010677
он же нацык и поэтому беситься
Ответить
medvechonok
1441011510
Все как прежде.. Что случилось.........
Ответить
ФК Зенит всея Руси
1441017726
Анжи - специалист по Спартаку.
Ответить
Главные новости
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
10:17
В трансфере зенитовца Энрике во «Фламенго» поставлена точка
10:03
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
09:47
5
«Матч ТВ» покажет 3 игры 3-го тура РПЛ
09:18
2
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
8
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
Все новости
Все новости
ВидеоСмолов «залетел к себе на район» в Саратове и поделился впечатлениями
10:23
Зобнин прокомментировал вероятный уход Барко из «Спартака»
09:39
1
Квеквескири подписал контракт с московским клубом
09:35
1
«Позор»: Кирьяков пристыдил свой бывший клуб
09:29
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
7
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
4
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
2
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
8
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
5
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
3
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
7
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
8
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
6
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
16
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
11
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
15
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+