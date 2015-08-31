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Суркис: «Я достаточно терпел позора в Лиге чемпионов»

31 августа 2015, 01:49
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Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал, при каких условиях нападающий Андрей Ярмоленко сможет покинуть клуб. По словам Суркиса, топ-клубы пока деятельного интереса к Ярмоленко не проявляли.

«Естественно, Ярмоленко бы хотелось поиграть в английской Премьер-лиге. «Сток Сити», «Эвертон» – это хорошие команды, куда Андрей согласился бы перейти. Но Ярмоленко нужен сегодня Динамо, как никогда. Это костяк и лидер команды. Я его отпущу. У нас была договоренность, что я его отпущу в топ-клуб, но от топ-клубов предложений не было», – рассказал Суркис.

Дальнейшая судьба футболиста напрямую зависит от результатов «Динамо» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Мне говорят, что я могу потерять Ярмоленко, как «Днепр» потерял Коноплянку, но я взвесил все за и против. Если Ярмоленко так поступит – честь ему и хвала. Потеряю деньги? Я привык терять деньги. Я достаточно много вкладываю в футбол и поставил результат в предстоящей Лиге чемпионов выше, чем трансфер Ярмоленко. Если зимой по Ярмоленко будет предложение, а мы не выйдем из группы, то я его отпущу. Если выйдем из группы, я буду стараться его удержать. Он должен отработать свой контракт, как профессионал. Продлевать контракт или нет – это его право. Никаких условий ему ставить не буду, но сегодня он нужен команде».

Свое решение во что бы то ни стало сохранить Ярмоленко на Лигу чемпионов Суркис признает рискованным. Кроме того, президент клуба говорит, что даже не пытался предлагать игроку продлить контракт.

«Даже не вступал с ним в эту полемику, потому что сегодня он меня не услышит. Он меня не слышал и в прошлом году, когда были предложения. Он меня может услышать только тогда, когда закроется трансферное окно. Благодарен ему за все, что он сделал для Динамо, но я хочу большего. Я очень много потратил нервов и здоровья на эту команду, поэтому готов пожертвовать деньгами, которые мог бы получить за трансфер Ярмоленко, ради результата. Возможно, я ошибаюсь, ведь может не быть ни результата, ни денег, однако я такой человек и рискую. Это было непростое решение».

Одной из причин, по которой Суркис не отпустил Ярмоленко в «Эвертон», является слишком позднее обращение английского клуба.

«Почему «Эвертон» и «Сток Сити» не обратились ко мне, когда открылось трансферное окно? Я продал Ленса, и тут же ему была найдена замена. «Эвертон» вступил в настоящие переговоры пять-шесть дней назад. Если отдам Ярмоленко, что делать дальше? Выводить команду и испытывать позор? Этого я не хочу, ведь достаточно терпел позора в Лиге чемпионов, куда надо выходить с боеспособной командой. Можно этот позор ощутить и с Ярмоленко, но можно и без Ярмоленко. Как говорится, это гадание на кофейной гуще. Считаю, что с Андреем у нас больше шансов достойно выступить в Лиге чемпионов, а достойно – это выйти из группы», – сказал Игорь Суркис.

Источник: Football
Украина. Премьер-Лига Украина Динамо К Ярмоленко Андрей
Комментарии (1)
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Axidan
1441018662
желание тренера понятно.. ДК если и выходил в групповую стадию ЛЧ, то зачастую проваливался там с треском. Ярмола тут должен очень сильно помочь клубу, если, конечно, мотивация ещё осталась. Но отказывать Ливерпулю и Боруссии Д, вы уж меня простите.. тут нужно переступить через все свои желания и отпустить игрока. Он это заслужил!
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