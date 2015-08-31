Примера. «Гранада» на выезде обыгрывает «Хетафе», «Лас-Пальмас» и «Леванте» голов не забили

Второй тур испанской Примеры закрывали матчи команд, каждая из которых проиграла в туре первом: «Хетафе» принимал «Гранаду», а «Лас-Пальмас» на домашнем стадионе играл с «Леванте».
По итогам этих встреч по-прежнему без очков остался «Хетафе», проигравший «Гранаде» (1:2). «Лас-Пальмас» и «Леванте» забить друг другу не сумели, зато сумели раздобыть первые свои баллы.
Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур.
Хетафе (Хетафе) – Гранада (Гранада) 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Эль-Араби (с пенальти), 26; 0:2 – Исаак, 29; 1:2 – Лафита, 80.
Источник: Бомбардир.ру