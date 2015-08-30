Примера. «Атлетико» громит «Севилью», «Валенсия» и «Депортиво» поделили очки

Завершились две встречи второго тура испанской Примеры, в которых «Севилья» принимала «Атлетико», а «Депортиво» ездил в гости к «Валенсии».

«Атлетико» трижды сумел поразить ворота соперника усилиями Коке, Габи и Джексона Мартинеса, и стал третьей командой после «Барселоны» и «Эйбара», которая пока не теряла очков в Примере этого сезона.

В другом матче «Валенсия» сыграла вничью с «Депортиво», отыгравшись по ходу встречи, причем доигрывали «летучие мыши» в меньшинстве.

Чемпионат Испании. Примера. 2-й тур.

Севилья (Севилья) – Атлетико (Мадрид) 0:3 (0:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 0:1 – Коке, 35; 0:2 – Габи, 78; 0:3 Мартинес, 85.

Валенсия (Валенсия) – Депортиво (Ла-Корунья) 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Перес, 39; 1:1 – Негредо.

Удаления: Барраган, 84.