УПЛ. «Динамо» не справилось с «Зарей», «Днепр» обыграл «Карпаты»

Завершились два матча шестого тура УПЛ, в которых «Заря» принимала «Динамо», а «Карпаты» ездили в гости к «Днепру».

Луганчане и киевляне голов не забили, и для «Динамо» это стало первой в сезоне потерей очков, а «Заря» благодаря этому результату сохранила за собой третью позицию.

«Днепр» сумел дважды поразить ворота соперника, оставив свои в неприкосновенности – 2:0, Селезнев делает дубль. Днепропетровцы поднялись на четвертую строчку таблицы.

Чемпионат Украины. УПЛ. 6-й тур.

Заря (Луганск) – Динамо (Киев) 0:0 (0:0)

Днепр (Днепропетровск) – Карпаты (Львов) 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Селезнев, 81; 2:0 – Селенев, 88.