УПЛ. «Динамо» не справилось с «Зарей», «Днепр» обыграл «Карпаты»

Завершились два матча шестого тура УПЛ, в которых «Заря» принимала «Динамо», а «Карпаты» ездили в гости к «Днепру».
Луганчане и киевляне голов не забили, и для «Динамо» это стало первой в сезоне потерей очков, а «Заря» благодаря этому результату сохранила за собой третью позицию.
«Днепр» сумел дважды поразить ворота соперника, оставив свои в неприкосновенности – 2:0, Селезнев делает дубль. Днепропетровцы поднялись на четвертую строчку таблицы.
Чемпионат Украины. УПЛ. 6-й тур.
Заря (Луганск) – Динамо (Киев) 0:0 (0:0)
Днепр (Днепропетровск) – Карпаты (Львов) 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Селезнев, 81; 2:0 – Селенев, 88.
Источник: Бомбардир.ру