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    «Зенит» снизил цену на Витселя

    Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель по-прежнему находится в сфере интересов «Ювентуса». В переговорах с туринцами клуб из Санкт-Петербурга снизил трансферную стоимость бельгийца до 25 миллионов евро.

    После травм Сами Хедиры и Квадво Асамоа итальянцы пытаются укрепить центр поля, но переход Витселя в «Ювентус» зависит и от того, удастся ли «Зениту» заполучить полузащитника «Монако» Жоау Моутинью. «Ювентус», в свою очередь, параллельно ведет переговоры с «Шальке-04» относительно полузащитника Юлиана Дракслера.

    Напомним, ранее Витсель отказался продлить контракт с "Зенитом" и заявил, что хочет играть в более сильном чемпионате.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    28.08.2015 06:27
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 28 августа 2015, 11:31

      Очередная утка.
      Нечего обсуждать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Тики-Так 28 августа 2015, 10:12

      Сэконд-Хенд!

      0
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