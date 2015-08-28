Игнашевич: «Рад, что попали на «Манчестер Юнайтед»

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился своими ожиданиями от групповой стадии Лиги чемпионов, где противостоять «армейцам» будут ПСВ, «Манчестер Юнайтед» и «Вольфсбург».

«Очень рад, что попали на «Манчестер Юнайтед». Всегда им симпатизировал. Ещe со времен Кантона и Роя Кина. Если города не совсем мировые, то арены точно с богатой историей. Мы играли на всех стадионах. Атмосфера будет потрясающая, самая настоящая, футбольная. И болельщики, которые прекрасно разбираются в футболе. На таких стадионах нужно писать историю», – говорит Игнашевич.

Футболист надеется, что это выступление на евроарене будет для ЦСКА успешнее предыдущих.

«Я считаю, нам пора выходить из группы».