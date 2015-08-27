Лига Европы. «Рубин» – «Работнички»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Рубином» и «Работничками».

«Рубин»: Рыжиков, Кверквелия, Лемос, Кузьмин, Котуньо, Билялетдинов, Карлос Эдуардо, Оздоев, Георгиев, Канунников, Дядюн.

Запасные: Нестеренко, Батов, Кисляк, Набиуллин, Ахметов, Шейдаев, Портнягин.

«Работнички»: Божиновски, Цикарски, Трайчевски, Ристевски, Илиевски, Вуйчич, Сахити, Сильяновски, Илиевски, Анене, Алтипармаковски.

Запасные: Шишковски, Найдовски, Эррера, Маркоски, Йовановски, Ристовски.

«Бомбардир.ру» проведет текстовую трансляцию встречи.