Пиоли: «Байер» показал слишком высокий уровень для моей команды»

Главный тренер «Лацио» Стефано Пиоли рассказал, что разочарован поражением своей команды в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Байера» (0:3). При этом специалист признал, что немецкая команда победила заслужено.

«Байер» заслужено выиграл этот матч. Их креативный стиль игры доставил нам много проблем. В первом тайме все было неплохо, но после перерыва «Байер» владел тотальным преимуществом. Они показали слишком высокий уровень для моей команды. Задача оказалась слишком сложной. Леверкузенцы наказывали за малейшую ошибку, а удаление Маурисио нас окончательно добило.

Мы очень разочарованы. Конечно, хотели попасть в Лигу чемпионов, но сейчас нашей молодой команде нужно ставить другие задачи», – сказал Пиоли.