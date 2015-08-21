Рагнар Сигурдссон: «Русская кухня очень хороша»

Защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон рассказал о своей адаптации в нашей стране.

«Полагаю, что полностью привык к русской жизни. Безусловно, мне потребовалось на это какое-то время, но сейчас все трудности позади. Могу сказать, что я адаптировался на 95 %. Оставшиеся 5 % – это русский язык. Он достаточно сложный, но я продолжаю его учить, занимаюсь этим почти каждый день. Чего мне не хватает? Исландской кухни. Типично исландских продуктов здесь не найти и моих любимых блюд не приготовить. Зато я открыл здесь для себя много нового, и могу сказать, что русская кухня тоже очень хороша!», - сказал игрок.