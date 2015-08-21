«Севилья» интересуется Мбокани

Нападающий киевского "Динамо" Дьемерси Мбокани попал в список "прорабатываемых трансферов" испанской "Севильи".

По информации Еstadiodeportivo, красно-белые нуждаются в высокорослом центральном нападающем, которого можно было бы приобрести недорого до закрытия трансферного окна. Рассматриваются кандидатуры динамовского конголезца, Ласины Траоре из "Монако", Рикки ван Волфсвинкела ("Норвич"), Эммануэля Адебайора, покидающего "Тоттенхэм" и Абеля Эрнандеса ("Халл Сити").

Источник утверждает, что "Динамо" может расстаться с Мбокани за сумму, существенно меньшую 10-12 млн евро, о которых говорилось ранее, поскольку он окончательно потерял место в основном составе и более не входит в планы наставника "бело-голубых" Сергея Реброва. Правда, в приведенном списке Дьемерси - самый "маленький".

Напомним, сегодня стало известно, что нападающий «Ювентуса» Фернандо Льоренте близок к переходу в «Севилью» на правах аренды.