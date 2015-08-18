Адурис: «Завоевание титула – это лучшее, что может быть для «Атлетика»

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис не стал скрывать радости после победы в Суперкубке Испании над «Барселоной» по сумме двух матчей (5:1), где из пяти мячей, забитых басками, четыре числятся на его счету.

«Если даже будешь писать историю специально, такой сценарий окажется маловероятным. Завоевание титула – это лучшее, что может быть для «Атлетика». Особенно в противостоянии с «Барселоной». В течение многих лет Бильбао не видел трофеев. Два или три поколения болельщиков заслужили это», – заявил Адурис.