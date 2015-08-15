Калиниченко: «В игре команды Аленичева уже видны проблески спартаковского стиля»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко после дерби с ЦСКА (1:2) отметил, что игра команды с приходом на пост главного тренера Дмитрия Аленичева преобразилась.

«Первое, что изменил Аленичев в «Спартаке» – запредельный настрой на любой матч. При позднем Якине такого точно не было. Второе – преобразилась игра. Вижу проблески спартаковского стиля. Футболисты стараются играть низом, уже проскакивают забегания. Отмечу, что сейчас почти все комбинации идут через центральную ось, с участием Широкова, Глушакова, Попова. А вот Промес выглядит не так ярко, хотя у Якина был и кузнец, и жнец, и на дуде игрец. Ну и третье, что особенно порадовало – наконец-то штаб укомплектован спартаковцами.

Комфортно ли Титову в новой должности? Вполне. Егор давно ждал, когда позовет родной клуб. Да, нет тренерского опыта, но игроцкий – дай бог каждому! Уверен, Аленичеву он поможет», – сказал Калиниченко.

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