Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Калиниченко: «В игре команды Аленичева уже видны проблески спартаковского стиля»

    Калиниченко: «В игре команды Аленичева уже видны проблески спартаковского стиля»

    Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко после дерби с ЦСКА (1:2) отметил, что игра команды с приходом на пост главного тренера Дмитрия Аленичева преобразилась.

    «Первое, что изменил Аленичев в «Спартаке» – запредельный настрой на любой матч. При позднем Якине такого точно не было. Второе – преобразилась игра. Вижу проблески спартаковского стиля. Футболисты стараются играть низом, уже проскакивают забегания. Отмечу, что сейчас почти все комбинации идут через центральную ось, с участием Широкова, Глушакова, Попова. А вот Промес выглядит не так ярко, хотя у Якина был и кузнец, и жнец, и на дуде игрец. Ну и третье, что особенно порадовало – наконец-то штаб укомплектован спартаковцами.

    Комфортно ли Титову в новой должности? Вполне. Егор давно ждал, когда позовет родной клуб. Да, нет тренерского опыта, но игроцкий – дай бог каждому! Уверен, Аленичеву он поможет», – сказал Калиниченко.

    Ужасное «Открытие». Как ЦСКА добился победы в дерби

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.08.2015 10:56
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Eddyson
    1439630738
    1. А зачем сравнивать раннего Аленя с поздним Якином? Сравни с ранним - и увидишь то же самое. 2. Игру Промеса трансформировал "дух", "проползший" в команду за Егоркой. 3. До Аленя уже проходили спартаковцев Черчесова и Карпина. Довольных ими - ну очень мало.
    Ответить
    sour12
    1439632258
    мало того они видны были арсенале туле, а вот бокетти надо было красную давать 3 раза играл опасно прямой ногой шипами....судья вообще красавчик был в матче.
    Ответить
    Garrincha58
    1439636002
    кто нибудь может тупому обьяснить о спартаковском стиле или духе Ни стиля ни духа одно тухлое мясо
    Ответить
    ologreds
    1694997394
    numo439063
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+