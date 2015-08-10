Маньяков: «Зачем сейчас нужен скандал вокруг Дядюна?»

Известный футбольный агент Александр Маньяков высказал мнение о ситуации вокруг нападающего "Рубина" Владимира Дядюна и его агента Владимира Дейнеки.
«Снять подъемные, чтобы деньги занесли нужным людям? Бред, это выдумки. Я давно знаю Дейнеку и Ершова, ребята беспокоятся о каждом своем клиенте. И я не понимаю зачем это сейчас нужно? Эпизод с переходом в «Динамо» был несколько лет назад», - приводит слова Маньякова корреспондент «Бомбардир.ру» Иван Адаменко.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Дядюн не выплатил Дейнеке 13,5 миллионов рублей, которые футболист должен был отдать ему в течение сезона-2013/14 года в соответствии с условиями агентского договора.
Источник: Бомбардир.ру