Колыванов: «Зениту» повезло, но везет сильнейшему»

Главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов дал комментарий после поединка четвертого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:1).

«Разумеется, у соперника очень сильные игроки. Против них мы старались, бились. В первом тайме получилось действовать низом, играть в футбол. Во второй половине были вынужденные замены с нашей стороны. Такие поединки следует выдерживать на зубах. В конце не повезло немного, но везет сильнейшему. Гости имели больше моментов, чем мы. Александра Кацалапова поменял из-за небольшого повреждения», - рассказал наставник.