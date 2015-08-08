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    Герус: «Обязательно рассматриваем сильные и слабые стороны команды»

    Голкипер пермского "Амкара" Роман Герус в преддверии матча четвертого тура Премьер-лиги с московским ЦСКА в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" сказал, что его клуб полностью разобрал игру соперника.
    "Подготовка, в принципе, прошла по тому же графику, как и к любому другому сопернику из чемпионата: теория, подстройка схем, разбор предстоящего оппонента. Обязательно рассматриваем сильные и слабые стороны команды. Работа у нас кипит. Мы одержали две победы подряд и не собираемся останавливаться на достигнутом результате и постараемся взять три очка на "Арене Химки" в эти выходные. Получится ли у нас это – увидим уже скоро", - отметил футболист.

    Полностью интервью Романа Геруса можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 19:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Kuzy цска 8 августа 2015, 23:04

      Не выйдет.2:0 армейцы победят 100%

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