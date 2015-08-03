Бенитес заявил, что Бензема и Бэйл останутся в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес прояснил будущее нападающего команды Карима Бензема и вингера Гарета Бэйла.

«Думаю, Бензема останется. Он хорошо проявил себя на тренировке, и я рассчитываю на него.