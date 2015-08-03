Бенитес заявил, что Бензема и Бэйл останутся в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес прояснил будущее нападающего команды Карима Бензема и вингера Гарета Бэйла.
«Думаю, Бензема останется. Он хорошо проявил себя на тренировке, и я рассчитываю на него.
Гарет очень важен для нас. Он хочет выступать за «Реал», здесь он счастлив и наверняка проведет хороший сезон с нами», - резюмировал Бенитес.
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Источник: Goal.com