Лебеденко: «Не знаю, почему делаем подарки, вроде праздника у «Газпрома» и «Зенита» нету»

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко после неудачного первого тайма матча в Петербурге с «Зенитом» высказал недовольство действиями своей команды.

«Не знаю, почему мы такие подарки делаем, вроде праздника ни у «Газпрома», ни у «Зенита» нету. Могли еще больше пропустить и 0:5 проигрывать. Во втором тайме должны собраться и начать играть нормально», – подвел итог Лебеденко.