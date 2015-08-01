Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лебеденко: «Не знаю, почему делаем подарки, вроде праздника у «Газпрома» и «Зенита» нету»

Лебеденко: «Не знаю, почему делаем подарки, вроде праздника у «Газпрома» и «Зенита» нету»

1 августа 2015, 18:03
11

Полузащитник «Терека» Игорь Лебеденко после неудачного первого тайма матча в Петербурге с «Зенитом» высказал недовольство действиями своей команды.
«Не знаю, почему мы такие подарки делаем, вроде праздника ни у «Газпрома», ни у «Зенита» нету. Могли еще больше пропустить и 0:5 проигрывать. Во втором тайме должны собраться и начать играть нормально», – подвел итог Лебеденко.
«Бомбардир» предлагает вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию матча.

«Бомбардир» дарит подарки!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Зенит Лебеденко Игорь
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NK-creative
1438442112
Газпром - праздник каждый день! А не будете пропускать, отключим газ!
Ответить
Valar Morghulis
1438444720
Ну с победой зенид. Дело за конской гвардией. Надо приближать вылет терега и анши. Пора чистить РФПЛ
Ответить
Витус Беринг
1438446302
Бедняги. Намучались изрядно.
Ответить
Raulya
1438446478
Лебедь скрыто подколол зенит и газпром))))
Ответить
sir_Alex
1438454025
Щедрые ребята
Ответить
DeR_Fan
1438461718
Веселое интервью от Лебеденко
Ответить
Главные новости
Новый клуб Заболотного, «Спартаку» отключили горячую воду, Сафонов может покинуть «ПСЖ» и другие новости
01:03
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
00:41
1
Тренер «Спартака» рассказал о состоянии Жедсона
00:34
2
Известен главный кандидат «Спартака» на позицию вингера
Вчера, 23:45
4
Карседо описал Даку двумя словами
Вчера, 23:05
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
Вчера, 21:56
3
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
5
Все новости
Все новости
В «Спартаке» оценили шансы против «Краснодара»
00:22
1
Известны эмоции Латышонка после ухода из «Зенита»
00:07
1
Березовский определил главного фаворита сезона РПЛ
Вчера, 23:58
2
Раскрыта главная задача ЦСКА на летнее окно
Вчера, 23:39
Бубнов задал конкретный вопрос Семаку
Вчера, 23:27
3
ФотоЭкс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
Зобнин ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 22:39
83-летний Непомнящий сообщил об интеллектуальной деградации
Вчера, 22:31
2
Фото«Спартак» описал одним словом первую тренировку Даку
Вчера, 22:15
5
Бубнов прокомментировал хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:33
ВидеоДаку провел первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 21:17
5
Зобнин отреагировал на хейт фанатов «Спартака» в адрес Даку
Вчера, 21:13
5
Судья РПЛ Танашев ездит на 13-летнем авто
Вчера, 20:58
5
83-летний Непомнящий работает без выходных: «Получаю удовольствие, никакой усталости»
Вчера, 20:24
Агент Мусаева похвалил игрока перед наступающим уходом из ЦСКА
Вчера, 20:20
5
Семак поделился мнением о паузах на водопой в РПЛ
Вчера, 20:16
2
Назван российский форвард, стоящий в разы больше 30 миллионов евро
Вчера, 19:55
16
В «Спартаке» высказались об отсутствии горячей воды в Грозном
Вчера, 19:44
9
Погребняк поставил крест на «Локомотиве» в этом сезоне
Вчера, 19:31
1
Семин объяснил, почему «Спартак» обязан выиграть РПЛ в этом сезоне
Вчера, 19:20
14
Стало известно, как игроки «Спартака» встретили Даку
Вчера, 19:07
8
Мостовой оценил возможный трансфер Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 18:53
Карседо ответил на вопрос об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 18:40
4
В «Родине» мечтают о подписании Серхио Рамоса
Вчера, 18:28
Жена Карпина раскрыла имя новорождeнного ребeнка
Вчера, 17:51
4
Федун назвал скандальным матч «Спартака» с «Ахматом»
Вчера, 17:47
1
Карседо высказался о возможных политических проблемах в «Спартаке» из-за Даку
Вчера, 17:30
5
Шварц одним словом описал Овечкина
Вчера, 17:23
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+