Мутко: «Лимит на легионеров будет ужесточен»

Министр спорта России Виталий Мутко после подписания меморандума о сотрудничестве между его ведомством, РФС, Немецким футбольным союзом и компанией adidas заявил, что лимит на легионеров в дальнейшем будет ужесточаться. 14 июля исполком РФС принял решение о введении лимита на легионеров по схеме «6+5».

«Лимит на легионеров будет только ужесточён. Мы же теперь подготовим своих ребят. У нас огромное число талантливых ребят, но мы очень расточительны. Очень! Мы вернёмся к региональным центрам спортивной подготовки. Учреждениям будут присвоены звёзды, исходя из их возможностей и подготовки детей. Центрам будут выделяться государственные гранты, а ребятам – стипендии", - цитирует Мутко «Спорт-экспресс».