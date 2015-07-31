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    Мутко: «Лимит на легионеров будет ужесточен»

    Министр спорта России Виталий Мутко после подписания меморандума о сотрудничестве между его ведомством, РФС, Немецким футбольным союзом и компанией adidas заявил, что лимит на легионеров в дальнейшем будет ужесточаться. 14 июля исполком РФС принял решение о введении лимита на легионеров по схеме «6+5».

    «Лимит на легионеров будет только ужесточён. Мы же теперь подготовим своих ребят. У нас огромное число талантливых ребят, но мы очень расточительны. Очень! Мы вернёмся к региональным центрам спортивной подготовки. Учреждениям будут присвоены звёзды, исходя из их возможностей и подготовки детей. Центрам будут выделяться государственные гранты, а ребятам – стипендии", - цитирует Мутко «Спорт-экспресс».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    31.07.2015 14:13
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    Комментарии90
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      Рейтинг: +10

      Piłsudski 2 августа 2015, 11:49

      Теперь нарасхват будут кое-какие футболисты

      0
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      Рейтинг: +28

      boi1231 31 июля 2015, 19:57

      БОЛЬШАЯ ГЛУПОСТЬ ,ОЧЕРЕДНАЯ !

      0
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      Рейтинг: +272

      Muhametshin 31 июля 2015, 19:38

      Лимит надо ужесточить и это правильно надо дойти до того чтобы было 9 русских и 2 иностранца и тогда нам и чемпионат Европы и мира по силам буде, а пока мы носим рояль по полю нам как ушей не видать высоких мест в чемпионатах

      -1
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      Рейтинг: +84

      bw17 > Muhametshin 31 июля 2015, 19:51

      И тогда уж мы точно будем рояль по полю носить.. А в Европе отгребать от всех по полной..

      1
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      Рейтинг: +11

      русский паренек 31 июля 2015, 19:33

      и как этого человека допустили к такой должности , терпеть не могу муДко , убирать его надо

      1
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      Рейтинг: +33

      Max-78 31 июля 2015, 19:25

      Бред полный!!отменять лимит надо!пусть в конкурентной борьбе доказывают свою силу!!!

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      Рейтинг: +14

      nikita-negr 31 июля 2015, 19:00

      Ну и п и з д е ц бомжам придет все вливания бабла коту под хвост.Миллер его лично тогда изнасилует и Вовчику скажит а тот не долго думая в отставку

      -1
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      Рейтинг: +12

      Ник777 31 июля 2015, 18:46

      Лимит блин наоборот надо отменять!!чем они там думают!!чемп станет не кому не интересен из-за того что одни русские будут играть!!сборная в топе на последнем месте среди сборных будет!у кого наши русские ребята будут учиться играть как не у иностранцев???к сожалению пока иностранцы сильнее играют чем русские

      2
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      Рейтинг: +472

      Медив 31 июля 2015, 18:31

      Если хочет помочь молодым ребятам, пусть лучше введет лимит на Березуцких, а не на легов. Один фиг лег занимает столько же места в составе сколько и Березуцкий. Но от лега молодой хоть может чему то научится, а вот от Березуцкого вряд ли

      1
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      Рейтинг: -29

      qasi37 31 июля 2015, 18:14

      спам

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      Рейтинг: +11222

      alp 31 июля 2015, 17:47

      лимит нужно отменять, а не ужесточать.

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