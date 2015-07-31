Мутко: «Лимит на легионеров будет ужесточен»

Министр спорта России Виталий Мутко после подписания меморандума о сотрудничестве между его ведомством, РФС, Немецким футбольным союзом и компанией adidas заявил, что лимит на легионеров в дальнейшем будет ужесточаться. 14 июля исполком РФС принял решение о введении лимита на легионеров по схеме «6+5».

«Лимит на легионеров будет только ужесточeн. Мы же теперь подготовим своих ребят. У нас огромное число талантливых ребят, но мы очень расточительны. Очень! Мы вернeмся к региональным центрам спортивной подготовки. Учреждениям будут присвоены звeзды, исходя из их возможностей и подготовки детей. Центрам будут выделяться государственные гранты, а ребятам – стипендии», – цитирует Мутко «Спорт-экспресс».