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Мутко: «Лимит на легионеров будет ужесточен»

31 июля 2015, 14:13
90

Министр спорта России Виталий Мутко после подписания меморандума о сотрудничестве между его ведомством, РФС, Немецким футбольным союзом и компанией adidas заявил, что лимит на легионеров в дальнейшем будет ужесточаться. 14 июля исполком РФС принял решение о введении лимита на легионеров по схеме «6+5».

«Лимит на легионеров будет только ужесточeн. Мы же теперь подготовим своих ребят. У нас огромное число талантливых ребят, но мы очень расточительны. Очень! Мы вернeмся к региональным центрам спортивной подготовки. Учреждениям будут присвоены звeзды, исходя из их возможностей и подготовки детей. Центрам будут выделяться государственные гранты, а ребятам – стипендии», – цитирует Мутко «Спорт-экспресс».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (90)
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Chuck_TLT
1438341823
Немного не по сабжу - Вот у нас в думе предлагают ограничить долю иностранного кино в прокате, хотят тем самым уровень нашего кино поднять. Тут такая же петрушка и хочется скромно и вежливо поинтересоваться : "Вы там ***утые все на голову? Что за нелепые,**ять, идеи вам там в голову приходят?!!!")))
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Azenkur
1438342355
Что за идиот...
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Ro|\/|3rD
1438342844
Раньше был противником лимита на легов. Но в последнее время, после исхода практически всех воспитанников Зенита из клуба, согласен с Мутко. Тому же Боашу плевать на воспитанников клуба, чтобы он не делал. Могилевца замариновал на лавке, Шейдаеву, Ткачуку, Гасилину и КО шансов он без пинка из министерства он не даст ни при каких условиях..пусть они хоть трижды будут сверхталантливы...Пусть те, кто говорит про "прощай еврокубки т.п., вспомнят про Днепр...ну или про Зенит 2008 года...легов в том чемпионском составе почти не было...свои ребята местные брали КУ..Что касается зарплат молодежи - чтобы не повторить судьбу Кокоши и его Бугатти вейрона и полетов на частном самолете, ввести максимальный потолок зарплат для российских игроков (кач. легов оставить, иначе они к нам вообще поедут), ну и макс. стоимость росс. игроков ограничить, чтобы избежать завышения рыночной стоимости..Тогда мы получим конкурентную молодежь и более-менее светлое будущее у сборной. Жаль только наше гос-во спохватилось только сейчас, когда на носу ЧМ.=(
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cska-62
1438344127
Всё очень просто. Нужно установить лимит на легионеров по заявке на сезон (9-10 игроков). Остальные все наши! И конкурируйте, ребята, и с легионерами, и между собой! Так что, Шатов или Смольников в основу не попадут? Попадут! В любом клубе... И Акинфееву, Широкову, В.Березуцкому и Игнашевичу беспокоиться нечего... Тоже будут в основе! А вот Глушакову, Дзюбе, Кокорину, Дзагоеву и прочим, мягко говоря, не очень стабильно играющим футболистам, работать будет нужно от зари и до зари!
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ЛАНРУС
1438348898
сократили на одного лега,чемпик наш чуть не посыпался как карточный домик,ужесточив лимит,ты похоронишь футбол в россии-опомнись чудик
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Adler angriff
1438352721
Лимит на мудаковатых чинушей бы ещё ввести.
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почемучка
1438353436
В еврокубках новые антирекорды будем обновлять!
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alp
1438354037
лимит нужно отменять, а не ужесточать.
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Ник777
1438357568
Лимит блин наоборот надо отменять!!чем они там думают!!чемп станет не кому не интересен из-за того что одни русские будут играть!!сборная в топе на последнем месте среди сборных будет!у кого наши русские ребята будут учиться играть как не у иностранцев???к сожалению пока иностранцы сильнее играют чем русские
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Max-78
1438359925
Бред полный!!отменять лимит надо!пусть в конкурентной борьбе доказывают свою силу!!!
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