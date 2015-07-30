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Рафаэль Бенитес: «Милан» будет успешен в будущем»

30 июля 2015, 11:49
11

Главный тренер мадридского «Рела» Рафаэль Бенитес перед матчем Международного кубка чемпионов против «Милана» выразил уверенность, что у игроков итальянской команды хорошее будущее.

«Мне очень нравится «Милан». Изменения в их руководстве означают, что они по-прежнему очень амбициозны и хотят становиться лучше. У них есть классные игроки и классный тренер, который проделал огромную работу в прошлом сезоне в «Сампдории». Я не сомневаюсь, что они будут успешны в будущем», - цитирует слова Бенитеса Goal.
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Источник: Goal.com
Международный кубок чемпионов Товарищеские матчи Реал Милан Бенитес Рафаэль
Комментарии (11)
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Костя-ФК Барселона
1438246500
Если ты туда не придешь, то может и будут успешны в будущем
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aseke25
1438247209
Милан отличный клуб с хорошими традициями и историй, но её одним словом угробили..
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George-CFC
1438247297
я тоже на это надеюсь. Великий клуб
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серИт
1438247679
е бать мылян, парма наше все
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MU 92
1438248152
)))))
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olzhyk
1438252543
через 4-5 лет
Ответить
MrVanes-Zenit
1438252831
Хочется верить Forza Milan!
Ответить
MU 92
1438253001
пусть так и будет
Ответить
112910415
1438253058
когда-то будут
Ответить
95-shishani-95
1438264501
Ты за Милан не волнуйся, ты за Реал волнуйся!
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