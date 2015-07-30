Рафаэль Бенитес: «Милан» будет успешен в будущем»

Главный тренер мадридского «Рела» Рафаэль Бенитес перед матчем Международного кубка чемпионов против «Милана» выразил уверенность, что у игроков итальянской команды хорошее будущее.

«Мне очень нравится «Милан». Изменения в их руководстве означают, что они по-прежнему очень амбициозны и хотят становиться лучше. У них есть классные игроки и классный тренер, который проделал огромную работу в прошлом сезоне в «Сампдории». Я не сомневаюсь, что они будут успешны в будущем», - цитирует слова Бенитеса Goal.