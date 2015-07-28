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Карпин не хочет, чтобы «Торпедо» базировалось в Армавире

28 июля 2015, 10:22
22

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин заявил, что он против того, чтобы команда базировалась в Армавире из-за отсутствия условий для тренировок.

«Завтра-послезавтра будем решать. На данный момент я против Армавира, так как негде тренироваться. Здесь всего лишь одно поле», - сказал Карпин.

Напомним, что сыграв вничью с саратовским «Соколом», Валерий Карпин и его «Торпедо» установили рекорд России. Впервые в истории всех трех профессиональных футбольных дивизионов команда стартовала в первенстве с четырех нулевых ничьих подряд.
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Источник: ФНЛ
Россия. ФНЛ ФНЛ Армавир Карпин Валерий
Комментарии (22)
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LOpp
1438069786
в Сочи целый стадион отгрохали, а ни одной команды, Торпедо туды.
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SHMEL
1438070303
Не успел прийти,уже нытьё... Старая спартаковская школа.А когда шел, наверное не знал об этом..
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rector
1438070879
И клубов ночных маловато.
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walk
1438077034
Вот и я в бомбардире) Базируюсь)
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New_Look
1438078114
Валерий Карпин заявил, что он против того, чтобы команда базировалась в Армавире из-за отсутствия условий для тренировок. Ни одного нормального клуба, кальянной, гомофобия процветает, мне некуда надеть модные джинсы... - добавил тренер.
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112910415
1438078620
хорошо бы на Болеарские острова!
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RIR68
1438082283
увози их к себе на ранчо в Испанию.
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qasi30
1438084066
я рассылаю спам, я дурачок
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arsena1
1438088689
Вечно этому танцору стринги натирают
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nahan
1438165162
Может, в Мальорку, а?..
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