Карпин не хочет, чтобы «Торпедо» базировалось в Армавире

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин заявил, что он против того, чтобы команда базировалась в Армавире из-за отсутствия условий для тренировок.

«Завтра-послезавтра будем решать. На данный момент я против Армавира, так как негде тренироваться. Здесь всего лишь одно поле», - сказал Карпин.



Напомним, что сыграв вничью с саратовским «Соколом», Валерий Карпин и его «Торпедо» установили рекорд России. Впервые в истории всех трех профессиональных футбольных дивизионов команда стартовала в первенстве с четырех нулевых ничьих подряд.