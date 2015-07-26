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    «Зенит» готовит трансфер Набиуллина

    По данным газеты "Спорт-Экспресс" "Зенит" близок к подписанию контракта с защитником "Рубина Эльмиром Набиуллиным. Представители казанцев прилетели в Санкт-Петербург и уже провели с сине-бело-голубыми успешные переговоры.

    Игрок должен стать заменой для Доменикок Кришито, который, по слухам, выразил желание покинуть клуб.

    Напомним, что Эльмир Набиуллин был признан лучшим молодым игроком чемпионата России - 2014/2015.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.07.2015 14:07
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 26 июля 2015, 23:42

      ничего нового - давно известно, что Рубин фарм Зенита!

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 26 июля 2015, 23:30

      круто

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +226

      рус фан 26 июля 2015, 23:26

      Набиулин если перейдет к нам в Питер будет не плохо, Кришито выглядит слабо надеюсь Эльмир заменит его.

      0
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 26 июля 2015, 22:08

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      голубое недоразумение продолжает свою черную политику ослабления рубина и других клубов за счет лимита на легионеров. поскорее бы газпром перестал спонсировать этот клубишко без амбиций и истории

      -4
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      Рейтинг: +358

      Финт 26 июля 2015, 20:49

      Утка,не отпустят его

      0
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      Рейтинг: +1775

      piercman 26 июля 2015, 19:46

      ансалди ещё 2 года наш. и не играет именно по причине кришито. про набиуллина только слышал. в деле, думаю, пристально его никто не наблюдал. хз, чё за игрок. с рубином 50/50. либо хорошего отдадут — либо бухарова. раз на раз не приходится.

      0
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      Рейтинг: +1369

      makkie 26 июля 2015, 19:22

      Второй Юсупов.
      Синдром второго года Набиуллина минует как пить дать!

      0
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      Рейтинг: +803

      jet andy 26 июля 2015, 19:12

      Нафига он нужен если есть Ходжаниязов?

      1
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      Рейтинг: +1775

      piercman > jet andy 26 июля 2015, 19:43

      который, по слухам, уже в гельзенкирхене.

      2
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      Рейтинг: +12

      Кар Ива 26 июля 2015, 18:29

      На баночку :) человека как с могилевцем будет

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 26 июля 2015, 18:04

      Очередной игрок Рубина? Бухаров, Семак, Ансальди, Рязанцев, Рондон) Если кого то не вспомнил, не огорчайтесь!

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью > alessios1990 26 июля 2015, 18:40

      Чори.
      Ничего удивительного. Газпром давно таким способом финансирует казанцев.

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