Видеотрансляция матча «Краснодар» - «Спартак» на «Бомбардире»

Игры «Краснодара» со «Спартаком» в последнее время вызывают огромный интерес и являются центральными в туре. Сегодня у москвичей появится возможность реабилитироваться за несколько бесславно проведенных матчей против «быков».
У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.
Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Краснодар» - «Спартак». Комментатор – Ерофеев Андрей. Начало в 20:00, не пропустите!
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Источник: Бомбардир.ру