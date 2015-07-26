Видеотрансляция матча «Краснодар» - «Спартак» на «Бомбардире»

Игры «Краснодара» со «Спартаком» в последнее время вызывают огромный интерес и являются центральными в туре. Сегодня у москвичей появится возможность реабилитироваться за несколько бесславно проведенных матчей против «быков».

У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.