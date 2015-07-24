Петраков: «Ситуация заставляет радоваться тому, что имеем»

Главный тренер московского «Торпедо», еще в прошлом сезоне игравшего в РФПЛ, Валерий Петраков прокомментировал результат пятничного матча команды на Кубок России (1/128 финала) против брянского «Динамо» (0:0, 2:3 по пенальти).

«Мы сегодня дали возможность поиграть молодым ребятам и планировали задействовать всех, учитывая предстоящий матч с «Тамбовом» на первенство ПФЛ зоны «Центр» 28-го июля. В первом тайме содержательной игры не было, отсюда и ранние замены. Второй тайм, дополнительное время провели достаточно неплохо, но беззубо. Владея инициативой, ничего, за исключением стандартов, впереди не создали. Конечно, молодые ребята не выдержали, пришлось менять Филиппа Дворецкова… Сегодняшний матч можно назвать подготовкой к игре чемпионата, хотя, конечно, проигрывать обидно. Но мы за 8 дней провели третью игру, постоянно тренировались, это было тяжело для ребят, поэтому сегодня не хватало свежести. Будем готовиться к следующим матчам. Я верю, что мы можем прибавить, играть более результативно. Живу с надеждой.



Что касается усиления, то мне бы еще хотелось приобрести нападающего. Кроме того, должен появиться правый защитник Сергей Нестеренко, мы просто не успели его дозаявить. Но сейчас в клубе такая ситуация, что мы радуемся тому, что есть. Но если будет возможность, то обсудим с руководством «Торпедо» приобретение новых футболистов. Будем на это надеяться, ведь трансферная кампания продолжается», - заявил наставник.