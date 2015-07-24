Мбокани: «Сейчас для меня подходящее время, чтобы уйти»

Нападающий киевского «Динамо» Дьемерси Мбокани выразил готовность покинуть столичный клуб.





«В конце прошлого сезона я дал понять, что хочу уйти. Об этом знали и тренер, и президент. Они согласились меня отпустить, если поступит хорошее предложение. Через моего агента я узнал, что английский клуб предложил за меня «Динамо» 7 миллионов и еще 25% от суммы моей дальнейшей перепродажи. Но теперь в Киеве хотят получить за меня 11,5 млн долларов. Я этого не понимаю.



Я действительно очень хочу выступать в АПЛ. Я мог перебраться туда еще в 2013-м году, но сделал выбор в пользу «Динамо», которое в каждом сезоне борется за титулы и выступает в Лиге Европы или Лиге чемпионов. Сейчас для меня подходящее время, чтобы уйти. У меня нет каких-то личных договоренностей с клубом, но я не ожидал таких проблем на данном этапе.



Тем не менее, я уверен, что мы найдем решение. Я только что прибыл в Киев и намерен встретиться с президентом «Динамо». В любом случае, мой контракт действует еще один год после этого сезона.



Возвращение в «Андерлехт»? Я всегда говорил, что вернусь туда, но не сейчас. Сначала я хочу поиграть в Англии", - сказал Мбокани.